Dans l'Oriental, les vergers de néfliers couvrent une superficie de près de 600 hectares, c'est plus de 80% de la superficie plantée de ces fruits d'été au Maroc.

Alors que les saisonniers sont actuellement lancés dans la récolte de nèfles, selon les prévisions de la direction régionale de l’Agriculture, la production de ces fruits d'été dans l'Oriental dépassera cette année 8.000 tonnes, avec un gain qualitatif sur leur calibre et leur goût. Zoom sur ce produit du terroir, aux quatre principales variétés.

Dans la grande réserve hydraulique de la Moulouya, les vergers de néfliers se répartissent sur quatre périmètres: Zegzel, Takerboust, Tazaghine et Ouaoullout, explique interrogé par Le360, Hassan Rajmi, chef du service de développement des filières agricoles de la direction régionale de l'agriculture de l’Oriental.

Hassan Rajmi indique aussi que le néflier, un arbre dont les origines se trouvent dans la vallée de Zegzel, s'étend sur une superficie de près de 600 hectares, soit plus de 80% de la superficie nationale plantée de cet arbre fruitier.

Selon ce fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, il y aura, selon les prévisions, une augmentation de l'ordre de 10% à 15% en comparaison avec la saison précédente de production de nèfles. Selon Hassan Rajmi, ces fruits, considérés comme étant des produits de ce terroir, bénéficient d'une reconnaissance spécifique, une «Indication géographique protégée (IGP)» depuis 2013, qui leur a été décernée au cours de la mise en œuvre du Plan agricole régional, qui entre dans la lignée de la stratégie de développement des produits des terroirs de la région de l’Oriental.

Le chef du service de développement des filières agricoles de la direction régionale de l'Agriculture de l’Oriental a aussi expliqué qu’entre 2015 et 2019, la direction régionale de l’Agriculture a investi plus d’un million de dirhams pour le développer les néfliers dans la région. Leurs interventions ont principalement porté sur des cessions de formation et sur l’achat de matériel technique.

Benyounis Belkacemi est agriculteur à Zegzel et cultive des nèfles. Filmé par Le360, il a expliqué que cette localité était réputée pour sa production de la Tanaka (une variété japonaise de nèfles) et par trois autres variétés bien connues dans ce terroir: la Navela, le Muscat et le Mkerkebe.