© Copyright : Ahmed Belaa

Enseignant de la langue amazighe à Marrakech, Ahmed Belaa vient de mettre au point une application à télécharger sur téléphone mobile pour faciliter aux enfants âgés de 5 à 7 ans l’apprentissage de cette langue. Grâce à son style ludo-éducatif, les apprenants pourront aisément retenir les rudiments de l’alphabet et du langage.

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ, qui signifie apprentissage, est une application didactique éducative pour les enfants âgés de 5 à 7 ans. Elle a été élaborée conformément aux dispositions du nouveau programme d'enseignement de la langue amazighe qui cible les élèves de la première année du primaire, indique Ahmed Belaa, enseignant de cette langue à Marrakech, dans une déclaration pour Le360.

Une fois l'application téléchargée, les apprenants peuvent avoir accès à la totalité de son contenu, sans connexion internet. Un contenu caractérisé par un style ludo-éducatif, divertissant et simple, à travers lequel l'enfant apprend aisément le b.a.-ba de la langue. Les leçons sont courtes et ludiques avec des dessins colorés et des animations visuelles attirantes. Ce programme, non seulement, maintient l'attention des enfants, mais leur permet également d'apprendre plus efficacement, explique notre interlocuteur.

«Cette application, qui sera bientôt lancée, inclut tout le programme enseigné en première année du primaire, notamment les contes présentés sous forme de dessins animés. Elle contient également des exercices interactifs pour évaluer les progrès réalisés par les écoliers et pour consolider leurs acquis», précise-t-il.

Pour Ahmed Belaa, la grande évolution des technologies mobiles et leur utilisation accrue ont rendu nécessaire leur intégration dans le monde de l'éducation. «L‘apprentissage mobile n’est ni un luxe, ni une mode, mais une évidence qui s’est imposée. Raison pour laquelle, j’ai pensé à élaborer cette application afin d’aider les enfants à apprendre la langue amazighe, tout en leur offrant la possibilité d'acquérir des connaissances de manière ludique», indique-t-il.

«Ce n’est pas la première fois que je présente un contenu numérique facilitant l’apprentissage de la langue. En effet, depuis que j’ai commencé à enseigner, je n’ai cessé de produire des ressources numériques au profit de divers acteurs de ce domaine», ajoute l’initiateur de l'application ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ.

«L’élaboration de cette application fait aussi suite à ma participation, l’année dernière, à la formation qui a été organisée par l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), en partenariat avec le programme GENIE (généralisation des technologies d’information et de communication dans l’enseignement au Maroc) qui est une déclinaison opérationnelle de la stratégie nationale de généralisation des TIC dans l'éducation (TICE)», fait-il savoir.

«Tout au long de l’élaboration de cette application, j’étais en contact direct et permanent avec l’IRCAM, lequel m’a d’ailleurs envoyé récemment une banque d’images pour enrichir mon programme», conclut-il.