© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

VidéoLa 17e rencontre mondiale du soufisme à Madagh, province de Berkane, organisée, du 5 au 10 octobre 2022, par la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et la fondation Al Moultaqa, a été l’occasion pour des inventeurs marocains de présenter leurs réalisations scientifiques.

De jeunes chercheurs sont venus de plusieurs villes du Royaume pour prendre part à la 17e rencontre mondiale du soufisme à Madagh (province de Berkane) et exposer le fruit de leurs recherches scientifiques. Parmi eux, des chercheurs originaires des villes de Nador et Oujda, qui se sont fait remarquer par une invention bien particulière: un dispositif qui évacue les virus de l’air ambiant.

«L’idée de concevoir un appareil purificateur de l’air nous a été imposée par la pandémie de la Covid-19. Notre équipe scientifique a pu mettre au point cet appareil qui purifie l’air des virus, et plus particulièrement le coronavirus, au moyen des rayons ultraviolets», explique Noureddine Adghil, chef de cette équipe, interrogé par Le360.

«Ce dispositif peut être utilisé dans les espaces clos d’une superficie de 30 mètres carrés et de trois mètres de hauteur, notamment les salles de réunion et de séminaire. Son objectif est de purifier l’air, afin de réduire le taux de contamination dans ces endroits», détaille le chercheur.

De son côté, Hassan Benomar, directeur de recherche de cette équipe, a déclaré que son groupe est composé de pharmaciens et d'experts en chimie. Il a aussi précisé que ce dispositif, fabriqué au Maroc, à Oujda, est considéré comme «une invention du futur» étant donné qu’«il peut éliminer tous les virus transmis par voie respiratoire».

Non loin de ce stand, une entreprise spécialisée dans le domaine des «métaverses», fondée par Mehdi Al Malki, expose son projet. «L’idée du projet est de concevoir pour nos clients, une maison, villa ou bâtiment dans le monde virtuel et leur permettre de voir les détails de la construction via des lunettes VR avant d’entamer les travaux dans la vie réelle», explique le fondateur de l’entreprise.

Le jeune chercheur a expliqué que l’idée de son projet n’est pas nouvelle au Maroc, puisque cette technologie est utilisée dans les grands projets architecturaux. Toutefois, c’est la première fois qu’une adaptation est portée pour permettre aux petits projets d’en bénéficier.