VidéoLa Rencontre mondiale du soufisme de Madagh, dans la région de Berkane, en est à sa 17e édition. Cette année, cet évènement au rayonnement international se déroule du 5 au 10 octobre 2022 autour du thème «Soufisme et action, de la réforme de l'individu à la construction sociétale».

La Rencontre mondiale du soufisme, dans sa 17e session, est officiellement ouverte. Cet évènement, à la renommée internationale, qui se déroule à Madagh dans la province de Berkane, est organisé comme de coutume par la confrérie de la Qâdiriya Boutchichiya et la Fondation de la Rencontre.

Cette année, les conférences se tiennent autour du thème «Soufisme et action, de la réforme de l’individu à la construction sociétale».

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur de la Rencontre mondiale du soufisme, Mounir El Kadiri Boutchich, a confirmé que cet évènement soufi est devenu une plate-forme académique à la réputation internationale.

Durant la cérémonie d'inauguration à laquelle assistaient notamment le gouverneur de la région de Berkane, ainsi que de nombreux officiels, scientifiques et intellectuels, le directeur de la Rencontre mondiale du soufisme a souligné que le choix du thème fait référence au monde contemporain pour que les discours ne soient plus de simples slogans, mais soient accompagnés d’actes.

«Le Maroc a toujours fait preuve d’expertise et de lucidité dans la gestion des crises et dans la préservation des valeurs et de l’éthique et du respect de soi et des autres qui sont au cœur du soufisme», a t-il souligné.

A son tour, Omar El Qadiri, de l’association des Oulémas d’Irak, a affirmé que cette Rencontre prône l’union et le rapprochement des peuples et que c’était avec grand plaisir qu’il y participait.

Touria Ayouch, une habituée de l'évènement, a témoigné à son tour, face caméra pour Le360, de l’importance de ce forum.

«C’est la troisième fois que j’assiste à ces rencontres très importantes. Le soufisme nous permet d’être en lien, en accord avec nos traditions, nos origines et nos possibilités. Beaucoup de ceux qui ont mal compris l’islam ont retrouvé la voix à travers le soufisme», a-t-elle ainsi témoigné.