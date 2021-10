© Copyright : Ministères de la Santé / Intérieur

Kiosque360. Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a affirmé que la mise en œuvre du passeport vaccinal serait progressive. Ce document sera aussi obligatoire pour les personnes concernées par la troisième dose afin d'accéder aux administrations, hôtels, cafés, hammams et autres lieux fermés.

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a indiqué que toutes les administrations, les entreprises publiques, les sociétés privées et autres organismes sont tenus de contrôler les usagers et de s’assurer qu’ils possèdent leur passeport vaccinal. Dans un entretien accordé à notre confrère Assabah et paru dans son édition du jeudi 21 octobre, le ministre souligne que ce document permet d’éviter la dégradation de la situation sanitaire, sachant que les indicateurs épidémiologiques en provenance de l’Europe ne sont pas rassurants. Le Maroc, poursuit-il, a opté pour une approche qui facilite le retour aux activités économiques et l’ouverture des espaces publics, tout en évitant l’effondrement du système de santé.

C’est ce qui explique, dit-il, l’instauration du passeport vaccinal qui permettra aux citoyens de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du royaume. Ce document est également nécessaire pour l’accès des fonctionnaires et des employés aux administrations publiques et aux entreprises privées, de même qu’il est nécessaire aux particuliers pour accéder aux hôtels, restaurants, cafés, centres commerciaux, hammams et salles de sport, précise le ministre. Ce faisant, prévient Ait Taleb, tout propriétaire d’un lieu fermé qui acceptera un client ne possédant pas de passeport vaccinal sera exposé à la fermeture de son commerce, en cas d’apparition d’un foyer de contamination.

Le quotidien Assabah rapporte qu’Aït Taleb a rappelé que toutes les administrations sont concernées par cette opération. Les personnes chargées du contrôle, poursuit-il, devront télécharger une application, dédiée à cet effet, sur le site du ministère pour pouvoir s’assurer de la validité des passeports sanitaires présentés par les usagers. Le ministre précise que le passeport sanitaire relatif à la troisième dose n’est obligatoire que pour les personnes concernées, six mois après l’injection de la deuxième dose.

Ainsi, précise Aït Taleb, les citoyens qui ont reçu trois doses doivent posséder un passeport vaccinal spécifique qu’ils peuvent télécharger à partir du site du ministère de la Santé. Ces mesures et protocoles, précise-t-il, seront appliqués progressivement par les pouvoirs publics. Ils entrent dans le cadre de l'opération proactive dictée par une nouvelle dégradation de la situation épidémiologique dans le monde, conclut le ministre de la Santé.