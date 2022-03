© Copyright : DR

Kiosque360. Un fkih, âgé de soixante ans, a été arrêté dans la localité de Ain Aouda pour avoir violé une mineure âgée de onze ans. L’affaire a été confiée au juge d’instruction près la Cour d’appel de Rabat. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La brigade de gendarmerie royale de Ain Aouda a déféré mardi, devant le parquet général compétent à Rabat, un fkih accusé de viol sur une mineure à peine âgée de 11 ans. Après enquête, le mis en cause a avoué les faits qui lui sont reprochés devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat, qui a décidé ensuite de l’écrouer et de confier l’affaire au juge d’instruction près la même juridiction.

En attendant la fin de l’instruction approfondie de l’affaire, le fkih, âgé de soixante ans et père de trois enfants, a été écroué à la prison Al Arjate de Salé, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 24 mars. Et de préciser que ce fkih a mis à profit la naïveté et l’innocence de la victime pour l’induire en erreur et abuser d’elle dans une demeure déserte et abandonnée, jouxtant son domicile dans le quartier.

Dimanche dernier, indiquent les sources du quotidien, il a été surpris en compagnie de la fillette par des habitants et des membres de la famille de la victime, qui l’ont encerclé et neutralisé jusqu’à l’arrivée des éléments de la brigade de gendarmerie royale de Ain Aouda.

Arrêté et conduit aux locaux de la brigade de gendarmerie, le fkih a été placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il a avoué les faits, en faisant savoir qu’il abusait régulièrement de sa victime, sans aller jusqu’à lui faire perdre sa virginité, confirmée d’ailleurs par l’expertise médicale.

Et, dans une tentative de bénéficier de circonstances atténuantes, le fkih a formulé le souhait de se marier avec la victime quand elle atteindra l’âge légal du mariage, font savoir les mêmes sources. Son procès démarre après la fin de l’instruction approfondie de son affaire par le juge d’instruction près la Cour d’appel de Rabat. Ce qui permettra de mettre à nu d’éventuels autres abus sexuels et viols dans la localité de Ain Aouda, où il avait déjà exercé dans une école coranique.