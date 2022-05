© Copyright : Said Kadry / Le360

L'esplanade de la mosquée des Syriens de Tanger a accueilli, en cette fête de l'Aïd Al-Fitr, de nombreux fidèles qui ont commencé par célébrer ce jour par une prière. Un moment de communion, partagé en famille.

Avant que ses artères ne soient désertées, il a régné une ambiance de piété et de fête à Tanger. Sur l'esplanade de la mosquée des Syriens, cela a été le grand rush ce matin, avec des tapis de prière de toutes les couleurs. Ils étaient des centaines, hommes, femmes et enfants vêtus de nouveaux habits, détendus et souriants, qui se sont rassemblés pour l’occasion, partageant ainsi un grand moment de recueillement.

Randa, qui réside au Canada, indique être heureuse de pouvoir accomplir la prière de Aïd Al-Fitr, après deux années d'absence à cause du Covid-19. Une autre Tangéroise qui réside à l’étranger espère que toutes les conditions seront toujours réunies pour que les mosquées soient toujours ouvertes, en toute circonstance et à toute occasion.

De son côté, Nasser, citoyen saoudien, rencontré par Le360 dans ce lieu, a indiqué être ravi de passer ce premier jour de Chaoual ici, au Maroc. Un avis partagé par Ghallah, un Egyptien, qui dit être heureux d’être aux côtés de ses proches marocains.