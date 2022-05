De Tanger à Dakhla... Les images d'une atmosphère de piété pour la prière de Aïd Al-Fitr, ce lundi 2 mai 2022

Tôt ce matin à Casablanca, des milliers de fidèles sont rendus à la mosquée pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr.

© Copyright: Saïd Kadry / Le360 Prière pour tous, à Tanger, où Aïd Al-Fitr est un moment privilégié de fête et d'initiation aux traditions.

© Copyright: Mhand Oubarka / Le360 A Agadir, les fidèles se sont réunis dans une atmosphère de piété pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr.

© Copyright: Mohamed Chellay / Le360 A Oujda, les fidèles prêtent une oreille attentive au discours du Cheikh à l'occasion de Aïd Al-Fitr.

© Copyright: Ahmed Echakoury - Le360 A Fès, des fidèles ont afflué vers la mossala de la ville pour perpétuer ce vieux rituel religieux.

© Copyright: Souilme Bouaamoud / Le360 A Dakhla, la prière de Aïd Al-Fitr a réuni toutes les générations.

© Copyright: El Yazid Abidar - Le360 A Assa, les fidèles se sont recueillis pour accomplir la prière d'Aïd El Fitr.













Après deux années d'absence à cause du Covid-19, des dizaines de milliers de fidèles des quatre coins du Royaume se sont rendus ce lundi matin, 2 mai 2022, dans les mossallas et les mosquées pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr. Un grand moment de recueillement pour tous, réunis dans une atmosphère de piété et de sérénité. Les images.

Par Le360