Une décision du gouverneur de la capitale interdit formellement de griller les têtes et les pattes des moutons du sacrifice rituel de Aïd Al-Adha, au bord des routes et dans les espaces publics.

C'est une activité qui fait fureur au jour de l’Aïd Al-Adha et de nombreux jeunes s’y adonnent au Maroc. Sauf que coronavirus oblige, la pratique est désormais strictement interdite. Du moins dans la capitale.

C’est ainsi que sur décision du gouverneur de Rabat, griller les têtes et les pattes des moutons du sacrifice dans les espaces publics et en bord de route sera formellement prohibé. Cette décision se justifie par le caractère informel de cette activité et l’absence totale de règles, de mesures d’hygiène et celles relatives à la sécurité alimentaire qui caractérisent cette pratique.

Selon cette mesure du gouverneur, seuls les établissements comme les fours de quartier seront habilités à procéder à cette activité, tout en respectant scrupuleusement les mesures d’hygiène.

Il est question, selon une source fiable, que cette interdiction soit généralisée à l'ensemble du territoire national.