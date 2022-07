© Copyright : MAP

Afin de répondre aux besoins de transport public pendant la période de célébration de l’Aïd al-Adha, le gouvernement a opté pour le renforcement des lignes disponibles, en accordant des autorisations exceptionnelles aux transporteurs. Le point.

A l’approche de l’Aïd al-Adha, le dispositif de transport de voyageurs a été renforcé. C’est ainsi que le plan de transport ferroviaire spécial prévoit la programmation de 242 trains en circulation chaque jour (du mardi 5 au lundi 18 juillet, Ndlr), a tenu à souligner Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse hebdomadaire, jeudi 7 juillet 2022.

«Concernant le transport ferroviaire, et à l'occasion de l'Aïd al-Adha, un programme spécial a été mis en place. Quelque 242 trains seront programmés durant cette période, au lieu de 220 en période normale, avec une capacité de 150.000 sièges, contre 120.000 auparavant», a indiqué le ministre.

Quant au transport routier, et compte tenu de la demande croissante, en cette période, Mustapha Baitas a mis en avant l’octroi d'autorisations exceptionnelles aux transporteurs, précisant que le nombre de véhicules actuellement autorisés s’élève à 2.100, avec une capacité totale de 200.000 sièges par jour.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que plus de 160 autorisations exceptionnelles ont été octroyées au 5 juin, et que ce nombre est amené à augmenter dans les jours à venir, jusqu’à atteindre le chiffre enregistré l’année dernière, à l'occasion de l'Aïd al-Adha, et qui est de 4.351.