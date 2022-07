© Copyright : Mohamed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

A l'approche de l'Aïd al-Adha, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) mobilise ses services dans les différentes villes du Royaume, notamment à Oujda, pour assurer le contrôle et la surveillance de l'état de santé du cheptel.

Les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ne ménagent aucun effort pour mener en permanence des opérations de contrôle et garantir aux citoyens un cheptel en bon état de santé.

Interrogée à ce propos par Le360, Sara Rami, vétérinaire inspectrice à la direction régionale de l’Oriental de l’ONSSA, a expliqué que l'Office intensifiait ses opérations de surveillance dans les fermes d'élevage, pour contrôler l'état de santé des ovins et des caprins, l'eau d'abreuvement et les aliments donnés aux moutons.

Sara Rami a aussi indiqué que la direction régionale de l'ONSSA, via ses services vétérinaires, a prélevé 267 échantillons de viandes dans l'Oriental pour les analyser.

La vétérinaire a également affirmé que l’Office avait instauré une surveillance rigoureuse du transport de fientes de volailles, via l’instauration d’une autorisation préalable de ses services vétérinaires, dans le but de tracer son cheminement et sa destination.

Elle a précisé, par ailleurs, que les services de l’ONSSA menaient sans cesse des opérations de sensibilisation auprès des citoyens, ainsi que des éleveurs dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les points de vente et les marchés, où l'on peut trouver des brochures où figurent un ensemble de consignes et de conseils liés à la fête du sacrifice.