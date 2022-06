Dr Mounir Sertani, inspecteur au sein du service vétérinaire de Mediouna et de Nouaceur.

L’ Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) poursuit son opération de contrôle des entreprises agroalimentaires afin de s’assurer qu’elles disposent d’une autorisation sanitaire et respectent les conditions et les exigences particulières auxquelles elles doivent répondre.

Les entreprises œuvrant dans l’industrie agroalimentaire qui ne disposent pas de l’autorisation sanitaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) sont considérées non conformes à la réglementation en vigueur. À ce jour, 9.677 établissements sont autorisés et régulièrement contrôlés sur le plan sanitaire par l’ONSSA.

Approché par Le360, Dr Mounir Sertani, inspecteur au sein du service vétérinaire de Mediouna et Nouaceur, indique que toutes les entreprises œuvrant dans l’industrie agroalimentaire sont tenues d’obtenir au préalable l’autorisation sanitaire délivrée par l’ONSSA.

Dr Mounir Sertani explique que toute entreprise à laquelle une autorisation a été délivrée fait l’objet de visites sanitaires régulières aux fins de contrôler que les conditions requises et qui ont conduit à la délivrance de l’autorisation ou de l’agrément sont toujours remplies.

Il ajoute que selon les dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, cette autorisation peut être suspendue si, à l’occasion des visites sanitaires régulières, une ou plusieurs non-conformités ou insuffisances sont constatées.

Ainsi, précise-t-il, chaque visite sanitaire donne lieu à l’établissement d’un rapport dans lequel sont mentionnés notamment les éléments d’identification de l’entreprise concernée et de son exploitant, le descriptif des bâtiments, locaux, installations et matériels contrôlés ainsi que des documents et registres vérifiés.

Pour rappel, l’ONSSA a appelé, au cours de cette semaine, les unités qui ne sont pas autorisées sur le plan sanitaire à régulariser leur situation avant de poursuivre leurs activités. Elles sont invitées à prendre attache avec les services provinciaux de l’Office afin de déposer leur demande d’autorisation sanitaire.

L’Office a aussi recommandé aux consommateurs de s’assurer que les produits issus de l’industrie agroalimentaire portent sur leur étiquetage le numéro de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA pour les produits fabriqués au Maroc, ou le nom et l’adresse de l’établissement importateur pour les produits importés.