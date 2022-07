L’ensemble des véhicules de transport qui entrent dans le souk pour acheminer leur marchandise aux clients sont immatriculés, afin de contrôler les entrées et les sorties du bétail.

L'ensemble des véhicules qui entrent au souk de Mediouna à la périphérie de Casablanca sont identifiés. Un nouveau dispositif, qu'explique Hamza, le gestionnaire de ce marché créé il y a sept ans, à l'occasion de Aïd Al-Adha.

Le marché-type de vente de moutons à Médiouna, à la périphérie de Casablanca, existe depuis 7 ans. Cette année, en préparatif de Aïd Al-Adha de l'année hégirienne 1443, un nouveau dispositif a été mis en place.

Il s’agit de l’immatriculation de tous les véhicules de transports qui entrent dans le souk pour acheminer leur marchandise aux clients. «La nouveauté cette année, c’est que tous les triporteurs, les motos et les pick-ups qui entrent dans le souk disposent d’un numéro qui est inscrit sur le bon d’achat et le bon de livraison du mouton qui arrive chez l’acheteur», explique Hamza, le gestionnaire de ce souk.

Hamza précise que cette procédure vise, entre autres, à éviter les vols: «nous demandons aux transporteurs leur Carte d’identité nationale et leur carte grise. Les deux numéros sont marqués dans notre registre et nous identifions ainsi toutes les entrées et sorties dans le souk».

Cette année, plus de 50 éleveurs s'y sont déplacés de plusieurs régions du Maroc, même des plus éloignées, pour venir vendre leurs ovins et leur caprins à l’occasion des célébrations de Aïd Al-Adha, prévues le 10 juillet 2022.