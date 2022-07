© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

A quelques jours de l’Aïd al-Adha 1443, le prix des moutons s'envolent et atteint des niveaux largement supérieurs à ceux de l’année dernière, à tel point qu’à Dakhla, la faible affluence vers le marché spécialisé inquiète certains éleveurs. Reportage.

L’augmentation du prix des aliments pour bétail, qui a été particulièrement forte ces derniers mois et a renchéri, naturellement, le coût de l’élevage des moutons, conjuguée à la hausse du prix des carburants, justifie, selon des éleveurs rencontrés à Dakhla, la flambée du prix de vente des bêtes.

Interrogé par Le360, un éleveur fait état d’une augmentation du prix de vente à partir de 1.000 dirhams par tête. Les prix, ajoute-t-il, vont de 3.000 dirhams à 4.000 dirhams.

«Le coût du transport a doublé. Le camion transportant du bétail a aujourd'hui atteint les limites de 20.000 dirhams, alors que l’année dernière, il ne dépassait pas les 10.000 dirhams. Le prix des aliments pour bétail, à savoir la luzerne, le maïs et l’orge, a fortement augmenté», poursuit-il.

S’agissant de la famille des camélidés, en l'occurrence les chameaux, celle-ci n’a non plus pas été épargnée par cette majoration. «Les prix de vente oscillent entre 14.000 dirhams et 17.000 dirhams, affaiblissant de manière conséquente le pouvoir d’achat des consommateurs», explique à son tour un autre éleveur.