Les agriculteurs se réjouissent suite aux dernières pluies qui sont venues mettre fin à l'étouffante crise de sécheresse qui a touché le Maroc cette année. Les pluies de mars sauveront-elles les récoltes agricoles? Peut-on remplacer l'eau de pluie par de l'eau d'irrigation? La réponse des professionnels.

Rachid Al-Anaya, chef du département de mise en œuvre des projets agricoles à la Direction régionale de l'agriculture de Berrechid, a déclaré pour le360 que ces dernières précipitations auront un impact positif sur le moral des agriculteurs et sur les cultures qui sont encore en phase de croissance, comme les légumes, les arbres fruitiers, ainsi que le maïs qui entre dans l'alimentation du bétail.

Notre interlocuteur indique néanmoins que ces pluies ne profiteront pas aux céréales car la période de sa croissance s'est écoulée.

La même source explique que la culture des céréales commence au mois de novembre et que les mois suivants, à savoir décembre et janvier, connus sous le nom de période des "Lyali", sont importants pour cette culture et ne devraient pas connaître de pénurie d'eau. Tout manque de pluie pendant cette période entraînerait des dommages à la récolte et l'immaturité.

Rachid Al-Anaya précise que ces précipitations contribueront également à augmenter le taux de remplissage des barrages, qui a connu une baisse alarmante cette année, alors que le pourcentage de déficit de précipitations dans la région a atteint environ 60%, notant qu'à ce stade, nous avons atteint 150 millimètres, contre 340 millimètres dans une année normale.

Pour sa part, Mohammed Hajji, un agriculteur qui cultive des pommes de terre et d'autres légumes dans la périphérie de Berrechid, a déclaré que les cultures de mûriers ne peuvent pas être sauvées, mais ces pluies bénéficieront aux légumes irrigués tels que les pommes de terre, les carottes et les oignons. Il souligne que le manque de pluie impacte plus lourdement les agriculteurs et de plus en plus. Cedi est dû également à la hausse des produits agricoles, comme les engrais et les semences.

A son tour, Rachid, un cultivateur de céréales dans la même région, a déclaré que l'eau de pluie ne peut pas être remplacée par de l'eau d'irrigation, car l'eau de pluie est douce et aide à faire baisser la salinité des sols, donnant ainsi de meilleures récoltes agricoles.

Il souligne que les pluies récentes contribueront à la relance des pâturages et à la croissance du fourrage destiné à l’alimentation du bétail.