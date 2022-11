Quatre individus ont été interpellés à Tanger pour leur implication présumée dans une affaire d’échange de coups et blessures sur la voie publique (capture d'écran).

© Copyright : DR

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé hier, samedi 12 novembre 2022, quatre individus, un adulte et trois mineurs, âgés entre 13 à 24 ans, pour leur implication présumée dans une affaire d’échange de coups et blessures sur la voie publique.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce que les éléments de la police ont réagi, avec sérieux et célérité, à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un échange de coups et blessures sur la voie publique, dans la nuit de vendredi à samedi 12 novembre 2022 aux alentours de 3 heures du matin. Les recherches et les investigations se poursuivent actuellement afin d'en déterminer les raisons, de même que le contexte de ce pugilat.

Les opérations de recherche menées par la police ont d'ores et déjà permis d’identifier et d’interpeller quatre suspects.

Un suspect ayant dépassé l'âge de la majorité légale a été placé en garde à vue, et les trois autres mis en cause, encore mineurs, ont été placés sous surveillance policière, afin de déterminer les mobiles et les circonstances qui ont été à l'origine de leurs actes.