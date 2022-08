Agadir: un guide médical en amazigh conçu pour faciliter les échanges entre patients et praticiens

Un stéthoscope (photo d'illustration).

© Copyright : Hush Naidoo Jade Photography / Pixabay

Pour aider les professionnels de santé non amazighophones à mieux communiquer avec leurs patients à Agadir, un guide médical en amazigh a été élaboré. Le point avec Youssef Khabbal, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Ibn Zohr, et coordinateur de ce guide.

Pour combler le déficit de communication entre médecins, futurs praticiens et patients, un groupe d'étudiants de la Faculté de médecine d'Agadir, encadré par leur professeur Youssef Khabbal, a conçu un guide médical en amazigh. Selon le coordinateur de ce guide, Youssef Khabbal, l’élaboration de ce document a été un challenge passionnant. Il dit espérer qu’avec ce travail, il répondra aux besoins des médecins et des futurs praticiens pour ce qui est de leur communication avec leurs patients. Youssef Khabbal se rappelle que lorsqu’il travaillait à Tinghir, en tant que médecin généraliste, il avait du mal à communiquer avec ses patients et que son assistant l’aidait à s’adresser aux personnes qui venaient en consultation. Il s’est alors rendu compte que la barrière linguistique affectait lourdement la qualité de la communication médecin-patient et par conséquent le parcours d’accès aux soins, d’où l’idée d’élaborer ce guide terminologique. PLF 2023: le gouvernement compte mobiliser 200 millions de dirhams pour recruter 300 agents d’accueils amazighophones Après avoir rejoint la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Ibn Zohr, Youssef Khabbal indique avoir eu beaucoup de discussions avec ses étudiants sur ce fossé linguistique et qu’ils ont, tous ensemble, exprimé le besoin d’avoir un support pédagogique de traduction pouvant faciliter les échanges entre patients, médecins et futurs praticiens. Un premier guide a donc été élaboré en 2019 et a eu beaucoup de succès, suivi d’une deuxième édition, avec des traductions plus précises. Les auteurs ont été par ailleurs sollicités par des médecins français s’intéressant aux langues parlées en Méditerranée, pour reprendre ces traductions dans une application de vocabulaire médical d'urgence, Mediglotte. Rappelons qu’une enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams sera allouée dans le cadre du projet de la loi de finances 2023 pour le recrutement de 300 chargés d’accueil amazighophones pour recevoir et accompagner les citoyens dans les tribunaux, les hôpitaux et les centres de santé à travers le Royaume. L’enveloppe budgétaire allouée à cet effet sera augmentée progressivement durant les prochaines années jusqu’à atteindre un milliard de dirhams à horizon 2025. Au-delà du recrutement des agents d’accueil pour faciliter la vie des citoyens amazighophones au quotidien, l’exécutif compte déployer 25 autres mesures durant la prochaine année afin d’intégrer l’usage de la langue amazighe dans les administrations publiques, l’éducation, la santé, la justice, les médias audiovisuels et le monde de la culture et des arts.

Par Hajar Kharroubi