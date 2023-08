Agadir: les autorités bien décidées à sévir contre les constructions illégales

Les récentes opérations de démolition qui ont récemment touché des constructions non autorisées sur le littoral au nord de la ville d’Agadir ne sont manifestement qu’un avant-goût de ce qui va advenir.

Les autorités locales comptent en effet lancer une vaste opération, de plus grande envergure.

D’après Al Akhbar de ce jeudi 25 août, c’est ce que vient d’affirmer le wali de la région, à l’occasion de l’installation de nouveaux agents d’autorité.

Cette opération sera déployée le long du littoral au nord de la ville, précise le quotidien.

Les communes concernées sont principalement Taghazout, Tamri et Imsouane.

Ce que prévoit la législation en la matière sera appliqué à la lettre et envers tous, prévient le quotidien, qui cite le chef de l’autorité locale.

Tout doit y passer: logements et autres constructions d’hébergement, commerces, cafés, restaurants et même des immeubles. Et il est d’ores et déjà annoncé que toutes les constructions qui ne sont pas conformes, qui ne respectent pas la législation de l’urbanisme ou qui ont été construites sur des parcelles appartenant au domaine public, vont être complètement rasées.

Pour le moment, cette opération ne concerne que la commune d’Aourir, et laisse présager ce qui attend l’ensemble des constructions non réglementaires cette la zone.

Les pelleteuses sont déjà à l’œuvre depuis plusieurs semaines au nord de cette commune.

Les maisons et les résidences non autorisées ou ayant été construites dans des parcelles appartenant au domaine public ont été complètement démolies. Des cafés, des commerces et des immeubles qui ont été construits ou aménagés sans avoir obtenu les autorisations nécessaires sont également rasés.

Selon le quotidien, tout a commencé par la visite d’une commission d’inspection centrale du ministère de l’Intérieur, dont les membres se sont rendus dans ces quatre communes.

C’était il y a quelques mois: ils avaient pour mission de vérifier la manière avec laquelle le littoral au nord de la ville d’Agadir est occupé par des résidences, des immeubles, des cafés, des restaurants, et autres espaces commerciaux, dans une infraction flagrante de ce qui est prévu par le plan d’urbanisme.

Après enquête, les membres de cette commission ont remis leur rapport.

Les PV de contraventions et les avis de démolition ont commencé à pleuvoir, suivis, après expiration des délais réglementaires, du lancement de l’opération de démolition.

Certains propriétaires ont même vu leur dossier déféré devant le procureur du Roi.

Évidemment, explique le quotidien, cette opération a généré un climat de panique auprès des habitants des communes avoisinantes, qui se trouvent dans la même situation.

Ils craignent un sort identique, même si, pour certains, la nature de l’infraction est jugée plutôt légère. Ils ont d’ailleurs demandé qu’une dérogation leur soit accordée, afin de régulariser leur situation, bien entendu dans le respect de la législation. Surtout qu’un décret vient d’être adopté dans ce sens et promulgué le 11 mai dernier.