© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

A Agadir, le rush sur les congés au cours de ce mois d’août et le retour des MRE cette année ont fortement impacté les tarifs d'hébergements. Hôtels comme appartements de location de vacances se font chers et rares dans la capitale du Souss.

Après deux années de restrictions, nombreux sont les Marocains qui ont choisi Agadir pour leurs vacances de ce mois d’août. Une affluence record, soutenue par le retour des MRE, qui a fait flamber les prix des logements de vacances, toutes catégories confondues.

«Il y a une grande demande cette année à Agadir, j’ai eu beaucoup de mal à trouver un logement. Les appartements de location qui coûtaient 150 coûtent aujourd'hui plus de 600 dirhams. Même chose pour les maisons d’hôtes et les hôtels», témoigne, interrogé par Le360, un touriste venu de Sidi Ifni, et rencontré à Agadir.

Selon ce même vacancier, «les autorités doivent réagir pour empêcher les abus, maintenir les prix à des niveaus raisonnables pour faire en sorte que toutes les catégories sociales puissent profiter de leurs vacances».

Keltoum est une Marocaine qui vit en France. Venue passer ses vacances à Agadir, elle estime que les prix demeurent raisonnables au cours de cette période, celle de la haute saison: «les prix sont corrects, il suffit de réserver à l’avance, c’est ce que j’ai fait. J’ai loué un appartement de 3 chambres et un salon à 6000 dirhams pour une durée de 20 jours, soit 300 dirhams par jour».