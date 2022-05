© Copyright : DR

Kiosque360. Le gérant d’un cyber-café était à la tête d'un réseau qui offrait des faux documents, notamment des faux relevés de notes, de faux certificats et des faux diplômes. Cette revue de presse est tirée d'un article du quotidien Al Akhbar.

C’est un coup de filet qui ne passe pas inaperçu. Les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) viennent de démanteler un réseau de falsification de documents nécessaires dans les recrutements et les opérations d’immigration.

C’est Al Akhbar qui rapporte les détails de cette affaire dans son édition du vendredi 27 mai. Le journal explique que c’est le propriétaire d’un cyber-café qui était à la tête de ce réseau criminel, accusé de falsification de certificats d’étude, diplômes et autres documents administratifs.



Les sources du journal évoquent des renseignements précis reçus par la DGST qui ont mené à ce démantèlement. L’opération a commencé par l’arrestation de deux individus qui ont longtemps offert leurs services à des personnes souhaitant obtenir de fausses attestations, certificats et diplômes en échange de contreparties financières qui diffèrent selon les cas et les documents demandés. Les enquêteurs sont alors parvenus à saisir plusieurs équipements dont se servaient les accusés, dont des ordinateurs et des unités de stockage de données. D’ailleurs, Al Akhbar prédit déjà que le contenu de ce matériel devrait mener à l’arrestation d’autres individus impliqués dans cette affaire.



Les sources du journal expliquent que l’enquête devrait également toucher les personnes dont les noms figuraient sur les faux documents stockés dans le matériel informatique saisi. Elles seront alors interrogées sur les contours liés à l’obtention de ces faux documents.



En attendant, Al Akhbar écrit que la DGSN a déjà diffusé un communiqué dans lequel elle annonce l’arrestation de deux individus âgés de 26 et 37 dans le cadre d’une affaire de faux et usage de faux. La même source explique que les documents saisis contenaient des faux diplômes, des faux certificats d’études, des faux relevés de notes ainsi que de fausses attestations de réussite. A cela s'ajoutent des documents d'identité qui semblent appartenir à des personnes ayant sollicité les services de ce réseau.