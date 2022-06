© Copyright : Mohand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Le groupe musical militaire américain Free Groove a récemment animé, à Agadir, un concert riche en mélodies et en rythmes des années 1970, gratifiant le public d'un incomparable mélange de rock, de pop et de jazz américain, afin de célébrer l’exercice militaire African Lion 2022.

Free Groove, le premier groupe de jazz de l’armée américaine en Europe et en Afrique, s’est produit dimanche 26 juin, en concert à Agadir, enflammant ainsi la scène, pour la plus grande joie du public féru de notes de jazz, genre musical indémodable d’origine afro-américaine, qui se distingue par ses rythmes et une improvisation vocale dont il se sert souvent comme instrument à part entière.

Jerom Chairman, attaché de presse à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, a souligné que ce concert de Free Groove s'inscrit dans le cadre série de concerts publics et gratuits organisés à travers le Maroc, du 17 au 28 juin, afin de célébrer l'exercice militaire African Lion 2022, précisant que ce spectacle vise à renforcer davantage les échanges culturels maroco-américains.

Il a également rappelé que ce groupe a joué l’année dernière devant le public gadiri et celui de Taroudant, en marge de l'exercice militaire African Lion 2021.

Le sergent Michael Blue a fait part de sa joie de pouvoir animer cette soirée et de partager sa passion avec le public gadiri, réceptif et au goût musical raffiné.

Free Groove s’est produit lors d’une série de concerts publics et gratuits à travers le Maroc, du 17 au 28 juin 2022. Cette tournée intervient dans le cadre de l’exercice African Lion 2022 et est organisée par l’ambassade des Etats-Unis. C’est le premier groupe de jazz de l’armée américaine en Europe et en Afrique, composé de soldats-musiciens talentueux.

Il est composé de membres des forces armées américaines, ayant été spécialement sélectionnés pour leurs capacités d’improvisation et d’arrangement de jazz. Ce groupe de soldats-musiciens hautement qualifiés interprète des morceaux de musique à partir d’un large éventail de styles de jazz, dont le straight-ahead, le bebop, le cool-jazz et le latin. En plus de divertir les troupes américaines, il se produit régulièrement devant les hauts responsables de l’armée américaine et leurs invités.