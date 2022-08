© Copyright : DR

Kiosque360. Des affrontements ont eu lieu, ce mardi 30 août, entre supporters du Raja et du Wac dans le quartier Errahma à Casablanca. Huit individus, dont trois mineurs, soupçonnés d'être impliqués dans ces violences ont été arrêtés. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Quelques heures avant le démarrage de la Botola Pro de football، les affrontements entre les Ultras du Raja et du Wac ont refait surface, ce mardi 30 août, à Hay Errahma à Casablanca.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 1er septembre, que ce quartier a été le théâtre dune «guerre de rues» dune violence inouïe entre les supporters des deux clubs rivaux.

Ces affrontements ont été marqués par des coups et blessures ainsi que la dégradation des biens privés. La violence de ces combats de rue a semé la panique au sein de la population notamment chez les femmes, les enfants et les personnes âgées.



Des sources indiquent que les antagonistes des deux camps, adultes et mineurs, échangeaient des jets de pierres ainsi que des coups avec des outils contondants. Les mêmes sources soulignent que la rapidité d'intervention des éléments de la police a certainement permis d'éviter le pire. Le calme est revenu à la cité après la dispersion des antagonistes qui ont pris la fuite à l'arrivée des patrouilles de la police.



Le quotidien Assabah souligne que cette intervention a permis d'interpeller 8 individus dont 3 mineurs âgés entre 16 et 17 ans. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans ces actes de violence et d'avoir causé des dégâts matériels importants. Après avoir rétabli l'ordre dans le quartier, les éléments de la police ont conduit les mis en cause au commissariat pour les interroger sur les présumés actes de violence qu'ils auraient commis.