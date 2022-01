Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Hassan Ier de Settat.

Nouveau report du procès dans lequel sont poursuivis 4 enseignants de l’Université de Settat, dans le cadre de l’affaire dite «sexe contre bonnes notes». Voici pourquoi.

Le tribunal de première instance de Settat a décidé, ce lundi 24 janvier 2022, un nouveau report du procès de l’affaire «sexe contre bonnes notes», impliquant 4 enseignants de la faculté de droit de l’Université de Settat, apprend Le360 de sources proches du dossier. Ce nouveau report, au 31 janvier, a été décidé à cause de l’absence des déclarantes, soit les étudiantes parties prenantes dans cette affaire qui a défrayé la chronique.

Deux des quatre professeurs sont poursuivis en état d’arrestation alors que les deux autres le sont en état de liberté provisoire après versement d’une caution de respectivement 50.000 et 20.000 dirhams. Les quatre enseignants sont poursuivis pour une série de chefs d’accusation dont «attentat à la pudeur avec violence et harcèlement sexuel», «incitation à la débauche et discrimination fondée sur le sexe».

D’un autre côté, Le360 apprend que l’Association marocaine des droits des victimes (AMDV) a décidé d’apporter son soutien aux plaignantes. «Nous faisons bénéficier les victimes des services d’avocats membre de notre ONG et nous assurons un suivi régulier de toute l’affaire», affirme Me Aïcha Guelaâ, avocate et membre dirigeant de l’AMDV.