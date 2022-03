© Copyright : DR

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé hier, jeudi 3 mars 2022, la condamnation de Omar Radi à six ans de prison ferme. Cette sentence intervient dans une affaire d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, d’espionnage et de viol.

La cour d’appel de Casablanca a décidé, jeudi 3 mars 2022, de maintenir le verdict prononcé en première instance contre Omar Radi à six ans ferme dans une double affaire d’espionnage et de viol. Imad Stitou, poursuivi pour complicité de viol, jugé en son absence, après avoir quitté le Maroc pour la Tunisie, a quant à lui écopé d'une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis.

Omar Radi était poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat en ayant reçu un financement de l’étranger. Le journaliste était également accusé d’avoir fourni des informations de l’ordre de l’espionnage à deux sociétés d'intelligence économique, et d’avoir reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement.

Il était également accusé par Hafsa Boutahar de viol. Les faits remontaient à la nuit du 12 au 13 juillet 2021.

«C’est une affaire de viol qui me touche, mais qui touche aussi toutes les femmes marocaines et les femmes à travers le monde (...) Je ne peux pas me taire. Et j’irai jusqu’au bout. Il en va de ma dignité, de celle de toutes les femmes», avait-elle dit dans une déclaration pour Le360.