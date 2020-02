Dounia (à gauche) et Ibtissam Batma.

Dounia et Ibtissam Batma, poursuivies en état de liberté dans le cadre de l’affaire Hamza mon bb, sont convoquées à une nouvelle comparution devant le juge d’instruction.

Dounia et Ibtissam Batma devront comparaître à nouveau devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Marrakech le 24 février prochain.

C’est ce que confirme, sur place, Mohamed Madimi, l’un des plaignants. Selon ce militant, à la tête d'une association locale de dfense des droits humains, les soeurs Batma seront soumises, lors de leur prochaine comparution, à un interrogatoire approfondi.

Rappelons que Dounia et Ibtissam Batma ont été auditionnées par ce magistrat le lundi 10 février dernier.

Hier, tard dans la soirée, les premiers verdicts sont tombés dans le cadre de cette affaire née sur les réseaux sociaux Snapchat et Instagram, qui fait scandale depuis trois années.

Trois accusés, la Youtubeuse Soukaina Glamour, Simo Dahir, qui se présente comme étant un journaliste, et un loueur de véhicules, Adnane Sakine (dit "Moul L’Ferrari"), ont écopé de deux ans de prison ferme, et sont également condamnés à verser des dommages et intérêts à titre de compensation envers les victimes de cette affaire. Le juge a fixé cette somme à 100.000 dirhams pour chaque plaignant.