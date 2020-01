Illustration du profil anonyme Hamza mon bb, sur Instagram et Snapchat, deux comptes qui ont été actifs de 2016 au début de cette année 2020.

© Copyright : DR

Le Tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce mardi 21 janvier, de reporter au 28 janvier prochain le procès d’un homme, accusé de piratage informatique, et qui est poursuivi dans le cadre de l’affaire Hamza mon bb. Explications.

Selon nos sources, le report de cette audience a été pris suite à une décision de la cour, afin de permettre de convoquer des victimes et des témoins de cette affaire, qui défraie la chronique depuis 2016, date de la création de deux comptes anonymement administrés sous le pseudo Hamza mon bb, sur les réseaux sociaux Snapchat et Instagram, et qui ont révélé, trois années durant, avec des vidéos ou des photos, des épisodes intimes de la vie de célébrités essentiellement marocaines.

L’individu en question, affirment nos sources, est un étudiant originaire de la ville d’Agadir, auquel la justice reproche, entre autres chefs d'accusation, "l’accès frauduleux à un système d’information automatisé", ainsi que la "diffusion de fausses nouvelles pour attenter à l’honneur d’autrui".

Signalons d'autre part qu'au tribunal de première instance de Marrakech, un autre procès a lieu, également dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb: une audience se tiendra le jeudi 23 janvier prochain, au cours de laquelle sera jugée la dénommée "Soukaina Glamour", ainsi que le journaliste Simo Dahir et un certain A. S., surnommé «Moul L’Ferrari».

Ces trois personnes sont poursuivies en état d’arrestation, et sont actuellement incarcérées à la prison Oudaya de Marrakech.