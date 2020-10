© Copyright : DR

La Coup d’appel de Marrakech a décidé, mercredi 21 octobre, le report au 11 novembre de l’examen de l’affaire “Hamza mon BB”.

Nouveau report du dossier “Hamza mon BB”. Mercredi, la chambre criminelle près de la Cour d’appel de Marrakech a décidé le report au 11 novembre prochain de l’examen de l’affaire, dans laquelle plusieurs personnes formant un réseau de complicités sont impliquées.

L’audience, de ce mercredi 21 octobre, était la troisième en appel. Elle a été marquée par l’absence de Dounia Batma, qui vient d’accoucher de son deuxième enfant.

La prochaine audience devrait toutefois se tenir en présence de toutes les mises en cause.

Rappelons que le tribunal de 1re instance de Marrakech avait condamné la chanteuse Dounia Batma, poursuivie dans le cadre de cette affaire, à 8 mois de prison ferme.

La Chambre criminelle près ladite juridiction avait également condamné sa sœur, Ibtissam, et la styliste de mode Aicha Ayach, à des peines respectives d'un an et de 18 mois d'emprisonnement.

Sophia Chakiri, également poursuivie en état de détention, a, pour sa part, écopé de 10 mois de prison ferme.