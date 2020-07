© Copyright : DR

Condamnée hier soir à 8 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Marrakech, dans l'affaire Hamza mon BB, Dounia Batma se défend sur Facebook.

La chanteuse Dounia Batma a réagi à sa condamnation à 8 mois de prison ferme prononcée dans la soirée du mercredi 29 juillet. Dans une story (un post réservé à une audience confidentielle) sur sa page officielle Facebook, Dounia Batma s'est défendue et tenu une nouvelle fois à répondre à ses détracteurs: "je suis fidèle à moi-même et je ne changerai pas, toujours plus forte".

Dans une publication plus longue, sur ce même compte, la chanteuse précise qu'elle n'a pas été poursuivie pour les chefs d'accusation de "chantage sur les réseaux sociaux", de "participation à l'accès frauduleux du système de traitement informatique des données", et de "diffusion d'images et déclarations d'autrui sans le consentement des personnes concernées dans le but de nuire ou de diffamer".

Concernant "l'accusation que vous auriez tous aimé que nous [les sœurs Batma, Ndlr] endossions [à savoir l'accès frauduleux du système de traitement informatique des données, Ndlr], il n'en est rien finalement, calmez-vous", assure Dounia Batma.

