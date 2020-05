Dounia (à gauche) et Ibtissam Batma.

Le juge d'instruction près du tribunal de première instance de Marrakech a décidé de reporter l'examen du dossier des sœurs Batma, impliquées dans l'affaire Hamza mon bb. Les détails.

L'examen du dossier de Dounia Batma et de sa sœur Ibtissam impliquées dans la désormais célèbre affaire Hamza mon bb est reporté au 11 juin. C'est ce qui a été décidé au tribunal de première instance de Marrakech, hier, jeudi 14 mai.

La chanteuse Dounia sera poursuivie en état de liberté et reste sous contrôle judiciaire jusqu'à la fin du procès. Il lui est interdit de quitter le territoire et son passeport a été confisqué. Sa sœur Ibntissam est quant à elle poursuivie en état de détention. Elle est actuellement incarcérée à la prison de l'Oudaya à Marrakech, tout comme Aïcha Ayach considérée comme le cerveau de l'opération d'extorsion avec Soukaïna Glamour.

Les deux sœurs Batma sont poursuivies pour "participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer".

Le juge d’instruction a convoqué Siham Badda, plus connue sous le nom de Sultana, pour témoigner dans le cadre de cette affaire. Dounia Batma n’a pas assisté à l’audience d'hier jeudi. Sa défense a présenté un certificat médical pour justifier son absence.