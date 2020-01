© Copyright : DR

Les choses se compliquent pour Dounia Batma et sa soeur Ibtissam. Poursuivies dans l'affaire Hamza mon bb en état de liberté provisoire, les soeurs Batma ont vu le montant de leur caution revu à la hausse, et une interdiction de quitter le territoire leur a été officiellement notifiée.

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Marrakech a tranché. Aprés avoir interjeté appel de la décision du juge d'instruction, le procureur près ce tribunal a livré son verdict. La caution de Dounia Batma et de sa soeur Ibtissam, poursuivies en état de liberté provisoire, a été revue à la hausse.

Ainsi, Dounia devra s'acquitter d'une caution de 500.000 dirhams et Ibtissam devra quant à elle verser une caution de 300.000 dirhams.

Poursuivies dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb, du nom de deux comptes anonymes sur Instagram et Snapchat, ayant attenté à la vie privée ou intime de célébrités essentiellement marocaines, Dounia et Ibtissam Batma sont accusées d'avoir participé à "l'accès frauduleux du système de traitement informatique des données et à la diffusion d'images et déclarations d'autrui sans le consentement des personnes concernées dans le but de nuire ou de diffamer".

Le montant global de la caution des deux soeurs a donc été doublé, puisqu'il est passé de 400 000 dirhams à 800.000 dirhams.

Par ailleurs, le juge a accédé à la demande du parquet de retirer le passeport des soeurs Batma, et leur a donc formellement interdit de quitter le territoire national.

La première audience du procès a été fixée au 10 février 2020, au tribunal de première instance de Marrakech.