Affaire Hamza mon bb: pour Dounia Batma, un lundi à hauts risques

Dounia Batma.

C’est demain, lundi 6 janvier, que sera formellement signifié à la chanteuse si elle va, ou non, être poursuivie en état de détention et si elle pourra, ou non, quitter le territoire national. Un nouveau round judiciaire, plus que vraisemblablement éprouvant, pour Dounia Batma.

Demain, lundi, risque d’être une longue journée, sans doute la plus longue de la vie de Dounia Batma. Poursuivie en état de liberté provisoire dans le cadre de l'affaire Hamza mon bb, du nom de deux comptes anonymes sur Snapchat et Instagram ayant révélé des épisodes privés ou intimes de la vie de célébrités, la chanteuse est, en tout état de cause, interdite de quitter le territoire national avant la fin de la procédure judiciaire, actuellement sous la supervision du Procureur du Roi près la chambre d'Al Machoura, après la fin de la procédure d'instruction. Mais ce magistrat ne lui a pas encore clairement signifié cette décision, alors même que son passeport lui a été restitué. D’où l’ambiguïté entourant sa vraisemblable tentative de regagner le Bahreïn où elle réside, le vendredi 3 janvier dernier, via l'aéroport Mohammed V, et ce, malgré le démenti qu'a apporté à ce sujet Mohamed Al-Turk, son époux et manager, qui l'accompagnait. Affaire Hamza mon bb. Retrait de la plainte de Saida Charaf: ce que la concernée en dit La chanteuse qui s'est acquittée du versement d’une caution de 300.000 dirhams pour recouvrer la liberté de ses mouvements (une somme de l'ordre de 100.000 dirhams a été déposée pour le cas de sa soeur Ibtissam), doit donc, demain, lundi 6 janvier, faire face à une nouvelle convocation du procureur général du Roi près la chambre d’Al Machoura de Casablanca. Ce magistrat avait interjeté appel de la décision du juge d’instruction de laisser Dounia et Ibtissam Batma en liberté provisoire, mais toujours sous contrôle judiciaire, et a demandé le retrait des passeports des deux mises en cause, avec l’interdiction de quitter le territoire marocain. La justice doit donc se prononcer à ce sujet, demain. Quant à la première audience de ce procès, si celui-ci doit avoir lieu, elle a été fixée au 10 février 2020 au tribunal de première instance de Marrakech.

Par Khalid Mesfioui