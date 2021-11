© Copyright : JAIME REINA-AFP

La police espagnole enquête pour savoir si l'atterrissage d'urgence dans la ville espagnole de Palma d'un avion d’Air Arabia en provenance du Maroc, à l’issue duquel ont fui une vingtaine de passagers, aurait été conçu et planifié sur un groupe sur Facebook du nom de Brooklyn, animé par de jeunes Marocains, relaye l’agence espagnole EFE.

EFE affirme avoir eu accès à certaines publications d'un groupe sur Facebook, du nom de «Brooklyn», comptant des milliers de jeunes Marocains. Ceux-ci, en juillet dernier, avaient posté un message décrivant une action très similaire à l’incident qui a eu lieu de l'aéroport de Palma, au cours duquel une vingtaines de passagers se sont enfuis après l'atterrissage de l'avion, qui avait atterri en urgence en raison d'une prétendue raison médicale.

La police de Palma de Majorque a finalement interpellé hier, samedi 6 novembre 2021, 12 personnes qui se sont enfuies de cet avion, qui avait atterri la veille en urgence à l'aéroport de la ville, l'un des plus fréquentés d'Espagne dans l'archipel des Baléares, ce qui a engendré de nombreuses perturbations.

L'avion, qui effectuait un vol entre le Maroc et la Turquie, a été dérouté à 19H00 vendredi vers Palma de Majorque en raison du malaise supposé d'un passager, avait indiqué la Garde civile à l'AFP.

«Les gars, écoutez, la plupart veulent émigrer. Suivez ce plan: nous avons besoin de 40 volontaires, membres de Brooklyn qui doivent réserver le vol à destination de la Turquie via l' Espagne», indique ce message posté sur le groupe de Facebook, dans lequel il est expliqué qu'un passager devrait faire semblant d’être malade jusqu’au point de contraindre l’équipage à effectuer un atterrissage d’urgence et ainsi permettre aux autres de s'enfuir par le tarmac de l'aéroport. «Mettez-vous d’accord, nous allons passer à l’acte dans les prochains jours. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous», est-il indiqué.

Après vérification, l’agence EFE affirme que le post a été publié par un jeune Marocain de Casablanca, administrateur du groupe. L'idée était de proposer une piste pour entrer illégalement sur le territoire espagnol, en profitant du fait que les Marocains n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Turquie et que l'avion qui relie les deux pays survole l'espace aérien espagnol.

Après l'atterrissage de l'Airbus A20 à l'aéroport de Palma, poursuit l'agence de presse espganole, le jeune Casablancais a de nouveau publié le plan d'évacuation sur son profil Facebook, qui compte 15.000 abonnés, ajoutant que «Brooklyn n'est pas n'importe quel groupe, mais une légende».

L’un des membres de ce groupe sur Facebook a expliqué à EFE que «Brooklyn» se veut un espace de loisirs et «d'échanges de blagues», mais aussi de solidarité, et rappelle que des actions y ont été organisées, pour récolter de l'argent et venir en aide à des personnes dans le besoin.

L'année dernière, le groupe a lancé une initiative, «warm me», pour collecter des fonds et acheter des vêtements d'hiver pour les enfants issus de familles défavorisées.

Suite à ce fait inédit qui a eu lieu vendredi dernier, 5 novembre 2021, la police et la Garde civile ont immédiatement entamé des recherches dans l'aéroport, paralysant ses activités, qui n'ont pu reprendre qu'aux alentours de minuit, après 4 heures d'interruption, selon les autorités aéroportuaires espagnoles.