Brahim Bouhlel, l'acteur franco-algérien incarcéré à Marrakech, bénéficie de tous ses droits de détenu, indique un communiqué de la Délégation générale des prisons (DGAPR).

«Contrairement aux allégations de l’avocat concerné selon lesquelles le détenu en question serait logé dans une cellule abritant 15 prisonniers et qui pointent l’insuffisance de la fréquence et la durée des communications téléphoniques qui lui sont accordées, il est logé avec 9 autres codétenus dans une cellule qui comporte 12 lits et bénéficie de tous les droits reconnus par la loi en vigueur à tous les prisonniers», précise la direction que dirige Mohamed Saleh Tamek.

Brahim Bouhlel bénéficie aussi du droit de passer des coups de téléphone trois fois par semaine et à chaque fois pour une durée de 10 minutes.

«Le détenu a fait montre de volonté de participation aux activités de préparation à la réinsertion. Il a participé tout récemment à la «Caravane nationale du Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires» en se produisant dans un sketch devant les détenus et les invités», ajoute la DGAPR.

«Le caractère mensonger des allégations de l’avocat est établi par la communication téléphonique d’une responsable consulaire avec la direction du pénitencier, datée du 27 septembre 2021 et dans laquelle elle l’a remerciée pour le bon traitement qu’elle réserve à ce détenu ainsi qu’aux autres prisonniers de nationalité française incarcérés dans cette prison et que des agents consulaires français ont bien constaté lors de leurs visites à ces détenus», précise encore la DGAPR.