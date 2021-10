© Copyright : DR

C'est à la télévision que l'acteur et réalisateur Franck Gastambide a donné des nouvelles de son ami Brahim Bouhlel, incarcéré depuis cinq mois à Marrakech. L'acteur franco-algérien avait été condamné par la justice marocaine pour avoir calomnié et insulté les Marocaines et humilié des enfants marocains.

Invité sur le plateau de l’émission "Quotidien" animée par Yann Barthès, pour faire la promotion de la série "Validé" qu’il a réalisée, Franck Gastambide a donné des nouvelles de son ami Brahim Bouhlel qui campe l’un des rôles principaux de la série.

A l’affiche de la série "Validé" qui vient de paraître, l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel est en effet toujours en détention à Marrakech, où il purge une peine de huit mois de prison ferme. L'acteur franco-algérien, et un influenceur franco-marocain, dit Zbarbooking, avait été maintenus en détention préventive depuis leur arrestation à Marrakech le lundi 5 avril 2021, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo insultante à l'égard des femmes et des enfants marocains.

Accusés de diffamation et de publication de photos de mineurs sans le consentement de leurs parents, les deux hommes ont comparu le mercredi 21 avril dernier, devant le tribunal de première instance de Marrakech et ont écopé d’un an de prison dont huit mois ferme.

"Il a été condamné à une lourde peine de prison pour une vidéo sur les réseaux sociaux. C’était une blague sur les enfants marocains. Une blague super douteuse, il s’en était excusé. Mais aussi pourrie que soit la blague, il ne méritait pas d’être condamné à huit mois de prison qu’il purge en ce moment même au Maroc. Ca fait cinq mois qu’il y est. Les grâces royales ont été rejetées", annonce Yann Barthès en préambule, avant de demander à son invité s'il a des nouvelles de son ami.

"Oui, j’ai de ses nouvelles, il arrive à passer des coups de téléphone une fois par semaine. Donc je lui téléphone une fois par semaine. C’est des petits appels de deux minutes. C’est un peu court pour prendre la température et savoir s’il va vraiment bien. J’ai le sentiment qu’il tient bon", répond Franck Gastambide.

"Est-ce qu’il est bien traité?" s’enquière alors Yann Barthès. Et Gastambide de répondre, "ça, il ne peut pas me le dire au téléphone. Ce que je sais, c’est que les conditions sont difficiles, qu’ils sont à quinze dans une cellule, avec un chef de milieu, c’est ça, la réalité d’une prison au Maroc".

"Evidemment, il a conscience que les propos tenus dans cette vidéo parodique ont blessé des gens, ça, c’est incontestable mais le point qu’on puisse dire c’est qu’il est en train de le payer cher", poursuit-il.

A titre de simple rappel, la "mauvaise blague" qui ne "méritait pas une telle punition", selon le journaliste français et son invité, c'est celle-ci: "la dernière personne qui m'a mal parlé au Maroc, j'ai sorti une liasse et l'ai baffé en dirhams", débutait d'une voix grasse Brahim Bouhlel, avant de filmer ses deux amis, l’acteur Hedi Bouchenafa qui a fui en France, ainsi que l’influenceur marocain Zbarbooking, en faisant lui-même la voix off.

L'acteur franco-algerien Bouhlel Brahim (@brvhym - voix off), l’acteur Hedi Bouchenafa et le snapchatteur Zbarbooking humilient des enfants, profèrent des paroles dégradantes et véhicules des clichés salaces au Maroc.

Nous attendons des autorités une réaction exemplaire. pic.twitter.com/wLCoXsBvnP — Moorish Movement (@MoorishMovement) April 3, 2021

En filmant Hedi Bouchenafa, Bouhlel déclarait alors: "ce que j'aime bien, ici, c'est toutes les p... que je paie 100 dirhams". Puis l'acteur allait encore plus loin en filmant trois enfants mineurs, et soit dit en passant, sans le consentement de leurs parents. Invités à venir à leur table, les enfants qui ne comprenaient visiblement pas de quoi il en retournait, ont fait à leur tour les frais de ce qui est aujourd’hui qualifié d'"humour" et de "mauvaise blague".

Brahim Bouhlel, toujours en voix off, expliquait ainsi que ces enfants étaient les siens en les insultant, eux et leur "mère marocaine".