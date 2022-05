© Copyright : DR

La dernière phase de test de l’application e-constat, permettant de digitaliser le constat à l'amiable, s’est déroulée au cours du premier trimestre 2022, a fait savoir la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance.

Le constat à l'amiable représente la pièce maîtresse pour l’indemnisation en assurance automobile. «La mise en place du constat électronique va permettre au secteur de fiabiliser les données recueillies et à l’ensemble de l’écosystème des utilisateurs (assurés, entreprises d’assurances et d’assistances, ...) d’avoir accès à l’information de manière instantanée», souligne la Fédération marocaine des sociétés d’assurance et de réassurance (Fmsar) dans sa newsletter du mois de mai.

Cette application e-constat, poursuit la Fmsar, s’inscrit dans la stratégie globale de la transformation digitale du secteur de l’assurance pour laquelle plusieurs actions sont en cours notamment avec l’accompagnement de l’ACAPS et l’implication de l’ensemble des acteurs.

Selon les derniers chiffres du secteur des assurances au Maroc, le montant total des primes émises en 2021 au titre de la branche automobile a atteint 12,98 milliards de dirhams, contre 11,96 milliards de dirhams une année auparavant, soit une hausse de 8,6%.