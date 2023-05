Accident mortel sur la ligne T2 du tramway de Casablanca: les explications de Casatramway

Casatramway tient à exprimer à la famille et aux proches de la victime sa plus grande peine et sa profonde tristesse, et à leur présenter ses sincères condoléances. Elle compatit également avec les voyageurs du tramway, les membres du personnel et leur famille, encore sous le choc.

«Selon les premiers éléments recueillis, une personne non identifiée s’est introduite au milieu de la rame pour une raison encore indéterminée, alors que celle-ci était à l’arrêt au carrefour Boulevard Mouad Bnou Jabal et Boulevard Abi Der El Ghafari. Lorsque la rame a redémarré, la personne a tenté de traverser entre les deux voitures de tramway, ce qui a malheureusement entraîné le décès de cette dernière», précise Casatramway dans un communiqué.

Lire aussi : Casablanca: un accident de tramway coûte la vie à deux personnes

La société dit se tenir, ainsi que l’ensemble de ses équipes, à la disposition des autorités pour comprendre les causes de ce drame et résoudre les circonstances de l’accident. Et de rassurer les Casablancais de son plein engagement à continuer à assurer la sécurité des passagers.