© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

La Direction régionale de la Jeunesse de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a organisé à Tanger, un salon féminin destiné à mettre en avant les talents des femmes du nord, et par la même occasion faire découvrir la richesse du patrimoine culturel et immatériel de la région.

Ce salon, qui est d’ailleurs le premier du genre dans la région, s’inscrit dans le cadre du programme «hta ana kayna» lancé le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée internationale de la femme, par la Direction régionale de la Jeunesse de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Marqué par une grande présence de femmes et d’acteurs associatifs de Tanger, ce salon féminin a réuni plusieurs femmes issues des zones périphériques de la ville, lesquelles ont présenté divers plats de leurs différents villages d’origine comme «la bissara» (plat à base de fèves ou de pois secs) et la «bakula» (salade d’épinards à la marocaine), ainsi que certaines techniques traditionnelles d’extraction du beurre, et de préparation de couscous.

Interrogé par Le360, Azibou Mokrai Abdelouahed, directeur régional du ministère de la Jeunesse, a ainsi expliqué que «ce salon vise à mettre la lumière sur les différentes composantes du patrimoine immatériel de la région du nord».

Mais ce n’est pas tout. Ce salon féminin contribue également à renforcer l’autonomisation économique des femmes, et à promouvoir leur intégration dans leur environnement socio-économique. «A travers cette exposition, notre objectif est de préserver le patrimoine immatériel montagnard, surtout quant il s’agit de l’art culinaire et de l’artisanat, et de promouvoir les droits des femmes à l’insertion socio-économique et professionnelle», a-t-il ajouté.

Il est également utile de rappeler que le programme de compétitions féminine «hta ana kayna» est un évènement qui se poursuivra jusqu’au mois de juillet 2020. Il vise à renforcer l’institutionnalisation d’une approche intégrée en vue d’atteindre les objectifs d’équité économique pour les femmes.