VidéoPromouvoir une gouvernance participative. Telle est la promesse formulée par la rencontre régionale organisée à Marrakech, entre le 1er et 3 novembre 2022, par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration en collaboration avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP).

«Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple». Cette célèbre phrase prononcée par Abraham Lincoln en 1863 à Gettysburg, lors de la cérémonie de consécration du champ de bataille éponyme, pour honorer les milliers de soldats qui ont sacrifié leur vie pour défendre la sacro-sainte démocratie, est reprise aujourd’hui par les défenseurs de la société civile en faveur d’une gouvernance ayant pour socle la participation citoyenne.

«Promouvoir une gouvernance transparente et inclusive» est le maître mot d’une rencontre organisée entre le 1er et le 3 novembre à Marrakech par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en collaboration avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government Partnership - OGP), et qui rassemble des représentants de gouvernement, des parlementaires, des militants, des représentants de la société civile et des chercheurs issus de l’Afrique et du Moyen-Orient autour du pacte pour «un gouvernement ouvert» (PGO).

Cette année, le sommet régional de l’OGP s’articule autour de l'exploitation des approches du «gouvernement ouvert» pour renforcer la prestation des services publics dans la région. «La mise en place d’un gouvernement au service des citoyens est primordial pour répondre aux enjeux liés à la nécessité d'un leadership politique à même de conduire les réformes de la transparence gouvernementale en Afrique et au Moyen-Orient. Nous devons redoubler d’efforts pour faire avancer des réformes gouvernementales ambitieuses afin de faire face aux crises et défis économiques», fait valoir pour sa part le PDG du Partenariat pour un gouvernement ouvert.

Pour mieux asseoir sa légitimité en matière de démocratie participative, le Royaume a lancé, conformément aux recommandations internationales, un portail national du gouvernement ouvert (www.gouvernement-ouvert.ma) pour mettre en relief les engagements ainsi que l’état d’avancement des divers domaines du gouvernement ouvert au Maroc.

L’implication du Maroc dans ce vaste chantier vient couronner les avancées réalisées dans les domaines liés à la démocratie participative et au renforcement des valeurs de transparence et d’intégrité engagées depuis des années. En effet, le Maroc a intégré en 2018 le club des gouvernements ouverts. «Ces objectifs sont inscrits dans les principes de la Constitution de notre pays, qui considère la démocratie participative comme l'un des fondements du système constitutionnel marocain», souligne Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.

La place du Royaume du Maroc au sein de l’OGP traduit la reconnaissance de ses efforts consentis depuis son adhésion à l'initiative de l’OGP. Rappelons que le Maroc a été élu, en octobre 2021, membre du comité directeur du Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP) pour un mandat de trois ans.