Nouveau tour de vis des autorités contre les établissements touristiques illégaux de Marrakech. Une vaste campagne sécuritaire est menée depuis une semaine dans la ville ocre, ciblant principalement les cafés et autres lieux où sont organisés des paris sans autorisation ou dans le mépris des dispositions réglementaires en vigueur, rapporte Al Akhbar dans son édition du lundi 22 novembre. La publication explique que plusieurs quartiers de Marrakech ont vu, ces derniers temps, fleurir ce type d’établissements. Il s’agirait là d’une conséquence de la crise induite par la situation sanitaire, situation qui aurait poussé plusieurs gérants de cafés à transformer leurs établissements en maisons de paris.



Face à ce phénomène qui prenait de plus en plus d’ampleur, les services de sécurité ont rapidement réagi en lançant cette vaste campagne. D’après Al Akhbar, deux cafés sis dans le quartier Sidi Youssef ben Ali ont déjà été fermés. Plusieurs équipements servant à l’organisation des paris y ont été saisis, au même titre que d’importantes sommes d’argent. Le propriétaire d’un de ces deux cafés, ainsi que son assistant, ont été interpellés et mis en garde à vue en attendant l’achèvement de l’enquête. Le propriétaire du deuxième est, pour sa part, activement recherché.



D’après la même source, cette campagne sécuritaire, qui s’est même étendue à la périphérie de Marrakech, cible également des lieux transformés en casinos clandestins. En effet, une coordination entre les services de police et de gendarmerie a permis d’identifier des villas et des fermes que les propriétaires ont transformées en casinos. Ces derniers connaissaient même un grand succès ces derniers temps, au regard de la fermeture des casinos autorisés, imposée par les mesures préventives contre la propagation de la pandémie.

L'un de ces établissements illégaux, ajoute le quotidien, était même connu pour accueillir plusieurs personnalités de la haute bourgeoisie non seulement locale mais également d’autres villes comme Casablanca ou Tanger. D’après les sources citées par le journal, ce lieu a été aménagé par un investisseur étranger très connu à Marrakech. Ce dernier aurait même fait appel à des professionnels expérimentés qui opéraient, avant la pandémie, dans un casino légal également bien connu dans la ville. Du côté des équipements, tous les moyens ont été mobilisés afin d'obtenir les machines nécessaires pour faire de ce lieu un véritable casino répondant aux besoins des clients les plus exigeants.