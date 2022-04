À Laâyoune, le sport avant le ftour, une vraie tendance

Courir, ou marcher avant le ftour, en ce ramadan 1443: à Laâyoune aussi, les habitants s'y sont mis.

© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

La marche et le jogging avant la rupture du jeûne pendant le mois de ramadan n'est pas une pratique propre à Casablanca et Rabat. A Laâyoune aussi, c'est de plus en plus tendance.

Les espaces en plein air de la ville de Laayoune sont investis par les amateurs de marche et de jogging juste avant la rupture du jeûne. Les habitants sont nombreux à faire du sport exclusivement durant le mois de ramadan, à quelques heures du Ftour. Plusieurs témoignages recueillis par Le360 et dans plusieurs quartiers de la ville le confirment. «L’équipement de plusieurs places de machines de sport permet aux athlètes amateurs de les utiliser gratuitement dans les espaces publics, ouverts, dédiés à cet effet», déclare un habitant de Lâyoune, interrogé par Le360. Le Sig, un jeu à 100% féminin, très prisé au Sahara au cours du mois de ramadan Plusieurs femmes se joignent aussi à la partie. Une fois qu’elles ont fini les tâches ménagères et préparé le ftour, elles profitent du temps qui leur est imparti en attendant la rupture du jeûne pour se dégourdir les jambes, marcher, seules ou en groupe. C’est, pour ces femmes aussi, l’occasion de perdre du poids.

Par Hamdi Yara