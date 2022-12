© Copyright : Hamdi Yara / Le360

VidéoLancé par le gouvernement en janvier 2022, le programme Awrach réalise déjà une partie de ses objectifs. A Laâyoune, 700 jeunes au chômage ont pu intégrer le monde du travail dans les domaines de l’animation culturelle et du soutien scolaire. Le point avec Mohamed Zerouali, directeur général des départements du Conseil régional de Laâyoune.

Un chantier qui avance bon train et réalise ses objectifs. Lancé par le gouvernement en janvier 2022, le programme Awrach continue de créer des emplois au profit des jeunes au chômage de la ville de Laâyoune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan national visant particulièrement la lutte contre le chômage et le développement de la qualité d’éducation dans le pays.

Approché par Le360, Mohamed Zerouali, directeur général des départements du Conseil régional de Laâyoune, a évoqué les chantiers ouverts à Laâyoune dans le domaine de l’éducation, en rapport notamment à l’animation des ateliers éducatifs, des séances de soutien scolaire, ainsi qu’à la sensibilisation à la protection de l’environnement, la réhabilitation des établissements scolaires et à l’animation culturelle, sportive et sociale.

«Le programme du soutien scolaire a profité à 600 personnes détentrices d’une licence. Ces dernières ont bénéficié d’une formation assurée par six associations de la région de Laâyoune et principalement par le Centre régional des innovations pédagogiques et de l'expérimentation qui a une expérience pionnière dans ce domaine et qui collabore depuis des années avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain», explique ce responsable.

En ce qui concerne le volet «animation culturelle», Mohamed Zerouali fait savoir que les différents ateliers ouverts, et qui ont duré trois mois, ont profité à 100 personnes de la population locale.