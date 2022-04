Hier, lundi 4 avril, de fortes précipitations ont touché Chefchaouen et sa région, provoquant au passage l'effondrement d'un pont et l'interruption de la circulation pendant environ une heure.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs villes du Nord du Maroc. Depuis hier, lundi 4 avril 2022, il pleut des cordes dans la région de Chefchaouen et plusieurs routes en direction de Tétouan ont été coupées. Cette situation a provoqué une perturbation dans le trafic routier avec une interruption de la circulation des bus, des camions et des voitures.

Selon une source contactée par Le360, la route reliant Tétouan à Chefchaouen a été coupée à la circulation pendant près d'une heure, à cause de l’effondrement du pont temporaire construit il y a un mois environ.

Les fortes précipitations ont aussi provoqué l’inondation de certaines maisons et la dégradation de plusieurs routes secondaires non revêtues et des éboulements à Al Jabha, Araban, Beni Bouzara, Targha et Tghassa.

Rappelons que la Direction générale de la météorologie avait annoncé, dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance Rouge, de fortes pluies parfois orageuses (70 à 110 mm) étaient prévues depuis hier, lundi 4 avril 2022 à 13 heures à ce mardi à 15 heures dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tetouan, Mdiq-Fnidq, Driouch et Nador.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-90 km/h) étaient prévues depuis hier, lundi, à 12 heures à ce mardi à 6 heures dans les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Nador, Al Hoceïma, Figuig, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Zagora.