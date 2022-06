Président du conseil de Dakhla Oued Addahab, élu du parti de l’Istiqlal, Yanja El Khattat prend la parole au Forum économique maroco-américain, à New York, les 11 et 12 juin 2022.

Le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a indiqué que les assemblées élues du Sahara sont les véritables représentantes des habitants car 80% des Sahraouis vivent dans les provinces du Sud. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (25 et 26 juin), que El Khattat a souligné que ces habitants ont élu, démocratiquement, ces assemblées afin qu’elles parlent et agissent en leur nom pour défendre leurs intérêts.

Dans une interview accordée au journal espagnol Atalayar, en marge du forum d’investissement Maroc-Espagne, il a réaffirmé que «la seule solution viable pour mettre fin au conflit du Sahara demeure le plan d’autonomie proposé par le Maroc. D’ailleurs, la communauté internationale a pris acte de cette initiative en tant qu’unique solution pour régler ce problème».

Le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab a indiqué que ce forum (Maroc-Espagne) revêt une grande importance pour la coopération entre les hommes d’affaires espagnols et marocains en matière de développement régional. Cette rencontre, ajoute-t-il, vise à faire connaitre aux investisseurs et hommes d’affaires espagnols les opportunités d’investissement et les potentialités dont regorge cette région.

Le quotidien Assabah rapporte qu’une délégation d’hommes d’affaires espagnols a effectué, mercredi dernier, une visite aux chantiers réalisés et en cours de réalisation à Dakhla dans le but de prospecter les opportunités d’investissement et de commerce qu’offre cette région. Les membres de cette délégation, qui compte 100 hommes d’affaires en plus des responsables des chambres professionnels, ont exprimé leur admiration pour les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures de Dakhla.

Ils ont fait part de leur disposition à examiner et évaluer les éventuelles opportunités d’investissements dans les différents secteurs productifs. Cette visite, qui entre dans le cadre de l’initiative du conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec le ministère de l’industrie et les dirigeants des entreprises espagnoles, a permis de débattre sur les opportunités d’investissement dans les différents secteurs productifs de la région tels l’industrie agroalimentaire, la logistique, la pêche maritime et les énergies renouvelables.