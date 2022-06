© Copyright : DR

Kiosque360. Les manœuvres militaires d’Africain Lion, une simulation de combats contre les groupes terroristes, revêtent cette année un sens particulier. En effet, elles interviennent au moment où le Polisario a décidé de recourir au terrorisme contre des villes du sud marocain. Les détails avec Al Ahdath dont est tirée cette revue de presse.

Le feu vert du déclenchement des manœuvres militaires d’Africain Lion 2022 sera donné le 20 juin courant. Organisées dans la cadre d’un partenariat entre les Forces armées royales (FAR) et l’African Command (Africom) de l’armée américaine, avec la participation de nombreux autres pays, la présente édition, qui s’achève le 1er juillet prochain, partira de Kenitra, et passera par Ben Guerir, Agadir, Taroudant, Tan-Tan… et Mahbès, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 3 juin 2022.

Initiées pour la première fois en 2007, les manœuvres de l’African Lion, dirigées conjointement par les FAR et l’African Command américain (Africom), sont multilatérales et connaissent chaque année la participation de nombreux pays d’Europe et d’Afrique. L’objectif de ces manœuvres est de parfaire «les entrainements sur les opérations de lutte contre les groupes terroristes, à travers des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique)», avait précisé un communiqué de l’état-major général des FAR en janvier dernier.

D’après Al Ahdath, c’est un média espagnol, «La Razon» pour ne pas le citer, qui vient d’écrire que l’African Lion 2022 a prévu des exercices militaires dans plusieurs zones du Sahara marocain. Ce qui est certain, ajoute «La Razon», c’est que d’importantes manœuvres militaires sont prévues dans toute la région de Mahbès et «frôleront» les frontières maroco-algériennes au niveau de cette zone, et ce suite à un accord unanime entre les différents pays dont les armées participent à cette édition 2022.

Si cet accord entre pays participants a été paraphé lors de la réunion de planification tenue du 24 au 28 janvier dernier, l’inclusion de la région de Mahbès dans le périmètre des exercices de l’African Lion 2022 revêt une signification particulière. Elle sonne comme une mise en garde aux séparatistes-terroristes du Polisario qui, faute de pouvoir approcher le mur marocain de défense, viennent de menacer de recourir à des opérations terroristes dans les villes du Sahara marocain.

Quand les bruits détonants de ces manœuvres militaires à Mahbès arriveront jusqu’aux oreilles des dirigeants séparatistes de Tindouf et Rabouni, ils assimileront certainement le sens de cet avertissement.