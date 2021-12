© Copyright : Facebook

Dans son audit des finances des partis politiques au titre de l’exercice 2020, la Cour des comptes a fait savoir que les ressources globales des partis politiques ont atteint un montant de 121,93 millions de dirhams, réparties entre le soutien de l’État (53%) et les ressources propres (47%). Les détails.

Les ressources globales des partis politiques se chiffrent à 121,93 millions de dirhams en 2020, réparties entre le soutien de l’État d’un montant de 64,63 millions de dirhams (53%) et les ressources propres d’un montant de 57,30 millions de dirhams (47%), indique la Cour des comptes dans son rapport relatif à l’audit des comptes des partis politiques.

Le soutien annuel a été ainsi réparti entre 26 partis au titre de la contribution de l’Etat à la couverture de leurs frais de gestion pour un montant de 58,12 millions de dirhams, en plus du soutien accordé au Parti d’authenticité et modernité, d’un montant de 6,31 millions de dirhams, au titre de la contribution de l’État à la couverture des frais d’organisation de son congrès national ordinaire (tenu du 7 au 9 février 2020).

Toujours selon la Cour des comptes, une contribution de l’ordre de 1,87 million de dirhams n’a pas été débloquée à quatre partis (Parti du Mouvement démocratique et social, Parti démocrate national, Parti de l’Union marocaine pour la démocratie et le Parti Al Ahd Addimoqrati). Et ce, pour non régularisation de leurs situations envers le Trésor public.

L’État a également accordé, en 2020, en plus du soutien annuel, une contribution de 195.000 dirhams à trois partis dans le cadre du renforcement de la représentativité politique des femmes. Il s’agit du Parti de l’Union socialiste des forces populaires (50.000 dirhams), du Parti du Mouvement populaire (50.000 dirhams) et du Parti des Verts (95.000 dirhams).

La Cour des comptes relève, par ailleurs, que le soutien de l’État représente 53% du total des ressources des 26 partis politiques bénéficiaires au titre de l’exercice 2020, contre 47% en 2019.

Quant aux ressources propres des partis politiques, la Cour des comptes précise qu'ils se chiffrent à 57,3 millions de dirhams, réparties principalement entre les contributions et cotisations de leurs membres (75%) et les produits non courants (25%) constitués essentiellement de produits de cession d’actifs immobilisés et de produits locatifs.