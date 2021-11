© Copyright : DR

Kiosque360. Près de 40% des candidats aux élections du 8 septembre n’ont pas encore déposé leurs comptes de campagne électorale auprès de la cour des comptes, malgré l’expiration du délai de 60 jours. Cette revue de presse est un article d'Al Akhbar.

La présidente de la cour des comptes, Zineb El Adaoui, n’a pas encore reçu la totalité des comptes de campagne électorale des candidats qui se sont présentés au scrutin du 8 septembre. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 19 novembre, que parmi les 5.156 dossiers assujettis à cette obligation, seuls 60% ont été déposés auprès de la cour des comptes. Les 2.000 réfractaires encourent une sanction. Après les avoir relancés, la présidente de cette juridiction pourrait lancer la procédure de destitution à l’encontre de ceux qui ont été élus.

Pour parer à toute difficulté, Zineb El Adaoui a mobilisé les magistrats aux niveaux central et régional pour réceptionner et contrôler les comptes de campagne électorale des candidats. Une anticipation qui vise à éviter toute réclamation des candidats qui pourraient invoquer l’alibi du manque de moyens humains et logistiques au sein de cette juridiction. Il faut rappeler que ce contrôle est conforme à l’article 147 de la constitution qui permet à la cour des comptes d’auditer les comptes des partis politiques et de vérifier la régularité des dépenses des opérations électorales.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que pour accélérer ce processus, la cour des comptes avait programmé une rencontre avec les représentants des partis politiques une semaine après le scrutin du 8 septembre. Au cours de cette réunion, les magistrats leur ont rappelé que le dépôt des comptes de campagne devait se faire dans les 60 jours qui suivent la date du scrutin. Les candidats ou les mandataires des listes de candidature doivent faire état des frais engagés via un compte bancaire tout en fournissant les pièces justificatives y afférentes.

Les candidats qui ne se plient pas à cette obligation, n’indiquent pas les sources de financement et qui dépassent le plafond légal seront soumis à des sanctions. Il faut rappeler que 25 partis politiques ont bénéficié de la subvention de la campagne électorale après avoir satisfait à la condition de couvrir au moins le tiers des circonscriptions relatives aux élections de la chambre des représentants.