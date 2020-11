© Copyright : DR

Des centaines de Marocains établis à Tarragone, en Catalogne, ont pris part hier soir, mardi, à une imposante manifestation pour exprimer leur soutien à l'intervention marocaine légitime afin de mettre fin au blocage d'El Guerguerat et condamner l'attaque qui a visé le consulat marocain à Valence.

Des militants des droits de l’homme, des hommes politiques et des représentants de plus de 20 associations marocaines de la région, en plus de nombreux membres de la communauté marocaine, se sont réunis à la place Imperial Tarraco pour exprimer leur soutien total et inconditionnel à la démarche prise par le Maroc afin de lever le blocus imposé sur le passage d’El Guerguerat, de restaurer le flux des mouvements commerciaux et d'assurer une circulation normale des biens et des personnes, tout en saluant cette intervention légitime, professionnelle et pacifique.

Les participants à cette manifestation, qui a pris le départ de la place La Rambla en direction de celle d'Imperial Tarraco, ont brandi des banderoles dénonçant l'attaque criminelle ayant visé le consulat général du Royaume du Maroc à Valence par des éléments du polisario, en violation des accords internationaux sur l'immunité et l'inviolabilité des représentations diplomatiques.

Brandissant fièrement le drapeau du Royaume et scandant à l’unisson l’hymne national, ils réclamé que les auteurs de cet acte criminel portant atteinte à l’intégrité du siège consulaire soient traduits en justice.

Les participants ont également exprimé leur ferme condamnation des actes de sabotage perpétrés par les séparatistes du polisario, à visées déstabilisatrices, en violation de tous les accords internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ils ont aussi réaffirmé la mobilisation totale des Marocains d'Espagne à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et leur disposition à adhérer à toutes les initiatives prises par le roi Mohammed VI pour préserver l’unité nationale et faire face aux manœuvres des ennemis du Maroc.

Cette manifestation, à laquelle ont participé des représentants de certains partis politiques espagnols à Tarragone ainsi que de nombreux Espagnols, a été marquée par la projection d’une vidéo faisant état de pratiques du polisario, dont l’exploitation d'enfants à des fins militaires.

Cette pratique a été dénoncée par de nombreux participants à cette manifestation, qui ont exprimé leur ferme condamnation de ces actes qui violent les droits élémentaires de l'enfance.