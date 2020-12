© Copyright : Le360

L'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a accordé à à la chaine de télévision publique sud-africaine, South Africain Broadcasting corporation (SABC) une interview axée sur la valeur, le sens et les implications profondes de la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

«L’histoire a toujours raison de ceux qui la travestie. Les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara traduisent l’ascendant exponentiel et irréversible d’une dynamique de droit, de cohérence et de justesse qui plonge plus profondément dans l’isolement et la pénombre les marketeurs de la division», a estimé l’ambassadeur marocain.

Le diplomate a décliné, pendant près d’une demi-heure d’antenne, ce qu’il qualifie non seulement de «percée historique» mais également de «synergie diplomatique qui cimente à l’échelle internationale les légitimités d’un Maroc uni et fédéré dans la protection et la préservation de son intégrité territoriale».

«Les sons de cloche de la communauté internationale retentissent de plus en plus haut et fort pour faire échos aux vérités immaculées et incontestables d’une marocanité pleine et entière du Sahara. Plus qu’une reconnaissance de souveraineté formelle, univoque et explicite, la proclamation américaine vient dans son essence confirmer les sillages d’une conscience internationale qui exprime d’une façon agissante et volontariste le soutien indéfectible apporté à la pertinence d’une approche marocaine n’ayant jamais dévié de la légalité internationale», a ajouté Youssef Amrani.

Il a également expliqué que, depuis plusieurs années, les différentes administrations US ont toujours fait montre d’une sensibilité politique expressément positive et d’un soutien éminemment affirmé à l’endroit du Maroc et de son Plan d’autonomie présenté en 2007.

«La sémantique utilisée par certaines parties ne relève que d’une idéologie dépassée, caduque et contraire non seulement à l’histoire et au droit, mais également aux exigences sécuritaires d’un monde où les Etats faillis (Failed States) n’ont définitivement pas leur place ni aucune pertinence», a-t-il précisé.

Amrani affirme, d'autre part, que le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël est un acte souverain et indépendant pris par le Maroc en l’honneur de ses valeurs de tolérance et de paix. «Ces mêmes valeurs sont la symbolique d’un vivre ensemble de fraternité qui jonche depuis des millénaires la coexistence pérenne et apaisée entre les Marocains juifs et les Marocains musulmans».