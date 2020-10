© Copyright : Le360

Le Parlement ouvrira le vendredi 9 octobre son avant-dernière session de la cinquième année législative sous la présidence du roi Mohammed VI. Voici comment la capitale s’y prépare et ce qu’en attendent les citoyens.

L'ouverture par le souverain de cette dernière année législative s'effectuera dans le contexte du Covid-19. Les deux derniers discours du roi, ceux de la fête du Trône et de la Révolution du roi et du peuple, avaient été axés sur les mécanismes de la relance économique et de la promotion sociale.

Selon des sources concordantes, l'ouverture de cette session d'octobre sera marquée par une participation réduite des députés et des conseillers.

Ainsi, y participeront seulement, outre les présidents de la Chambre des représentants et celle des conseillers, deux à trois représentants issus des groupes parlementaires ainsi que des membres du gouvernement.

A une semaine de la rentrée parlementaire -qui sera riche en événements-, les préparatifs vont bon train à l'intérieur du Parlement, notamment pour ce qui a trait aux mesures de protection sanitaire.

Des citoyens interrogés par Le360 ont exprimé leurs souhaits de voir le Parlement légiférer, lors de cette année législative, sur des questions liées à l'emploi des jeunes, à l'économie, à la santé et surtout à l'éducation nationale.