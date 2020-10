Sylvie Baïpo Temon et Nasser Bourita.

Le Maroc et la République centrafricaine ont signé, ce jeudi 22 octobre à Rabat, trois accords visant à consolider une coopération déjà forte et diversifiée. Les détails.

Ces accords ont été signés, ce jeudi 22 octobre à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue centrafricaine, Sylvie Baïpo Temon.

Les deux parties ont saisi cette occasion pour faire le point sur la coopération bilatérale et proposer les moyens nécessaires pour rehausser ce partenariat exemplaire. Sylvie Baïpo Temon a par ailleurs réitéré l'appui "du président de la République de Centrafrique, du gouvernement et du peuple à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité de son Sahara".

La ministre centrafricaine a aussi rappelé que son pays a ouvert un consulat général à Laâyoune, une reconnaissance de cet appui, a-t-elle dit. Sylvie Baïpo Temon a en outre annoncé que son gouvernement va nommer incessamment un consul général à Laâyoune.

Nasser Bourita, de son côté, n'a pas tari d'éloges envers ce pays dont les relations avec le Maroc sont séculaires. Il a également exprimé le soutien du Maroc à la République centrafricaine dans cette phase "cruciale", saluant le rôle qu'a joué le chef de l'Etat centrafricain en ouvrant le dialogue avec l'opposition dans la perspective de la tenue des élections.

"Vous pouvez compter sur le Maroc dans tous les domaines qui intéressent votre pays", a-t-il dit en citant les trois accords signés ce jeudi dans les domaines de l’artisanat, de l'économie sociale, de la santé et du tourisme.